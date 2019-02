San Vito Positano sconfitto nel match salvezza: vittoria di misura della Palmese

Il San Vito Positano esce sconfitto dal “Vittorio De Sica”, nella doppia in casa con la Palmese. I rossoneri di Palma Campania hanno la meglio nel match salvezza, con due reti nel primo tempo di Umberto Romano (al 4′) e Marco Romano (al 23′). I giallorossi accorciano poi le distanze sulla formazione ospite, con una rete al 78′ di De Biase. Non va a buon fine la prima delle nove finali per i playout per mister Fusco, al San Vito infatti manca sempre quel pizzico di concretezza, utile per fare la differenza e conquistare punti. La Palmese, data in declino, ottiene tre punti importanti che servono a ridurre le distanze sulla Scafatese e riaprendo momentaneamente la lotta salvezza.