San Vito Positano sconfitto dal Cervinara per due reti a zero. Il peggior campionato di sempre. La squadra della Costiera amalfitana è sempre più ultima, continua la sofferenza di un campionato senza storia per la squadra della Costa d’Amalfi. La consolazione è solo nei giovani della scuola calcio, nei nostri ragazzi di Positano e Praiano su cui bisogna puntare, non ci ripetiamo ognuno fa le sue scelte, Positanonews ha scelto di puntare solo ed esclusivamente sui positanesi e sui nostri ragazzi. Una reazione della squadra c’è stata , è triste vedere i giallorossi in fondo in classifica . Il Mister Cuomo da Sorrento si è ritrovato già una squadra in fondo classifica con una serie di partite durissime. “Il calendario non è stato amico – ha detto il mister Federico Cuomo -, abbiamo affrontato tutte le più forti in classifica e purtroppo la situazione è stata complicata, cercheremo di raggiungere il play out nelle prossime nove partite. Eravamo demotivati in campo all’inizio con la migliore squadra con l’Agropoli”

La sintesi di Audax Cervinara ( Avellino ) col San Vito Positano