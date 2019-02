Il San Vito Positano espugna Castel San Giorgio, superando di misura la squadra di casa con il punteggio di 3 a 2. I giallorossi passano in vantaggio con Francesco Luca Ruocco al 35′, ma nel recupero del primo tempo i rossoblù di Ciro De Cesare pareggiano con Adriano Barbarisi. Il Castel San Giorgio nel secondo tempo va in vantaggio dopo 11 minuti con Alessandro Malafronte, ma al “Domenico Sessa” i positanesi si riprendono la scena, infatti al 19′ Giovanni Carfora riporta in parità i suoi, mentre nel finale la spuntano con bomber Gerardo Di Biase, che sigla la decima rete stagionale. I ragazzi di mister Federico Cuomo ritornano alla vittoria dopo due mesi e mezzo, conquistando tre punti pesanti che li rilanciano nella lotta per entrare nei playout, accorciando le distanze su Faiano, Valdiano e Solofra.