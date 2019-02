San Valentino di sangue sulle strade dell’area a nord di Pompei. Alle prime luci dell’alba un incidente occorso in via Arpaia è costato la vita a Giovanni Federico, un 49enne che stava percorrendo la strada in sella al suo motociclo.

Fatale sarebbe stato l’impatto con un autocompattatore che faceva il giro di raccolta, mentre il centauro avrebbe tentato un sorpasso, probabilmente in maniera avventata. Proprio in quella fase, i due mezzi si sarebbero urtati lateralmente per motivi ancora da accertare.