San Valentino, messaggio d’amore trovato in una bottiglia. La polizia: «Aiutateci a risalire al mittente»

Nell’era dei social e delle nuove tecnologie, c’è chi ancora si affida a modi romantici (e decisamente vintage) per inviare un messaggio d’amore. A spiegarlo è la Polizia di Stato, che racconta del rinvenimento di una bottiglia contenente un messaggio d’amore, avvenuto qualche giorno fa a Manarola (La Spezia), una delle Cinque Terre.A scoprirla è stato proprio un agente di polizia che, incuriosito, ha deciso di aprire la bottiglia e leggere il messaggio. Questo il testo, indirizzato a una donna di nome Pina: «Eri tanto bella allora giovinetta, come ancor la sei ora; stampata nel volto avevi la dolcezza, come ancora adesso».