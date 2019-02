San Valentino: le mille sfaccettature dell\'Amore

San Valentino è oramai alle porte e il caro Cupido sta lanciando frecce a più non posso. Il 14 febbraio è identificato come il giorno dell’amore: una delle parole più utilizzate nelle strofe poetiche, nei testi delle canzoni, ma anche nel lessico quotidiano. Eppure non è cosi semplice e scontato il significato di questo termine. É una di quelle parole cui ognuno attribuisce una valenza differente. L’amore ha mille sfaccettature: c’è quello tra le coppie di fidanzati, quello tra genitore e figlio, oppure quello che si nutre verso gli animali o ancora quello nei confronti del proprio luogo di appartenenza. In ogni caso si è in presenza di un’ impercettibile essenza che accentua l’intrinseca felicità racchiusa dentro di noi. E, seppur è vero che l’amore bisogna dimostrarlo e viverlo tutti i giorni, senza dover necessariamente aspettare una data specifica, tutti tendono ad addobbare i propri locali o vetrine di rosso, con cuori di ogni tipo e dimensione. È bello vivere le festività, riproporre tradizioni e abbandonarsi all’atmosfera che di volta in volta si crea tra le strade delle nostre città. Comunque, siccome non ci opponiamo al progresso tecnologico così come non cominceremo una filippica contro la festa degli innamorati e dei cioccolatini, vestiamoci di rosso e viva l’amore in tutte le sue realtà.