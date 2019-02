A San Valentino boom di partenze per i single, tra le mete preferite anche penisola sorrentina e costiera amalfitana

Si avvicina San Valentino e, secondo un’analisi effettuata da alcuni tour operator, a festeggiare non saranno solo le coppie ma anche tanti single. Sembra, infatti, che in concomitanza della festa degli innamorati aumenti esponenzialmente il numero dei cuori solitari che decidono di concedersi una breve vacanza, forse per fuggire dalla vita quotidiana o forse con la speranza di trovare l’anima gemella al di fuori del loro solito ambiente. Sta di fatto che per questo San Valentino 2019 il 67% dei single ha deciso di regalarsi una breve vacanza mentre le coppiette si scambiano auguri e sguardi d’amore a lume di candela. Ma a concedersi come regalo un piccolo viaggio sono anche tante coppie che festeggeranno il loro amore nelle più belle località italiane. E, tra le destinazioni preferite, non poteva mancare la Campania, in particolare Napoli e la penisola sorrentina, nonché la romantica costiera amalfitana. Alla fine, che siate single o in coppia, l’importante è festeggiare l’amore in ogni sua forma. Non ci resta che augurare una buona vacanza a tutti.