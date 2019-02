Salvini: «San Valentino festa da abolire».

Uno scatto insolito per Matteo Salvini: nel giorno di San Valentino, il vicepremier e ministro dell’Interno sceglie una foto in cui appare solitario e pensoso alla finestra.«Un abbraccio a tutte voi Amiche, che fate vivere, sognare e crescere questa Pagina e l’Italia» – scrive Salvini sui sui profili social, in cui è attivissimo – «San Valentino? Avete ragione voi, probabilmente sarebbe una “festa” da abolire… Vi voglio bene!».