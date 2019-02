Salerno: Scoperti dai vigili b&b non a norma. Tasse di soggiorno non versate

A Salerno sono oltre 60 le strutture ricettive extralberghiere sospettate dalla polizia municipale. Queste, a quanto pare, non avrebbero regolarmente la tassa di soggiorno dei turisti, negli ulrimi anni.

I vigili, negli scorsi giorni hanno indagato e scoperto un uomo B&B non in regola con la tassa di soggiorno in Corso Vittorio Emanuele.

Secondo il comandante della polilizia municipale, Antonio Vecchione, i controlli sono costanti con ispezioni quotidiane al nucleo.