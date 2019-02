Salerno: polizia arresta pregiudicato per armi e droga

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto dalla Sezione Criminalità Diffusa – “Falchi” della Squadra Mobile nella zona orientale della città, è stato tratto in arresto P.G. di anni 38, pregiudicato salernitano, trovato in possesso di n. 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire moltissime altre dosi della sostanza stupefacente e materiale per il taglio e il confezionamento della stessa, nonché una pistola modificata per sparare cartucce calibro 9, molte cartucce calibro 38 special ed altro materiale utile alle indagini.

P.G., noto alla Squadra Mobile poiché già tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, all’atto del controllo tentava di disfarsi della droga gettandola sotto ad un’autovettura in sosta ma veniva notato dagli operanti che provvedevano immediatamente a recuperarla.

L’intensificazione del monitoraggio della zona orientale della città da parte delle pattuglie della Sezione Falchi è stata opportunamente predisposta per contrastare il crescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

D’intesa con il P.M. di turno, P.G. è stato condotto presso il carcere di Salerno per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento per arma comune da sparo e ricettazione.