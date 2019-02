Salerno picchiato a sangue dai buttafuori della discoteca ecco il video . Calci e pugni per allontanarlo dal locale notturno nel quale cercava di entrare, in tre si su un ragazzo palesemente fuori controllo. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all’esterno di un noto locale notturno della zona orientale di Salerno. La notizia viene riportata dal quotidiano on line de Il Mattino di Napoli, principale quotidiano della Campania, che pubblica sulle sue pagine anche un video di un testimone che ha ripreso con il suo cellulare la scena. Una vicenda assurda che lascia molti dubbi sul by night