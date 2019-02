Salerno. Pensiline del BusItalia fatiscenti e pericolanti, cittadini chiedono la messa in sicurezza o la sostituzione

Salerno. Numerose le proteste dei cittadini per lo stato in cui versano le pensiline del BusItalia in città ed in provincia. A risentire maggiormente del problema sono gli anziani e proprio i pensionali della Cisl Salerno chiedono a gran voce una soluzione. Il problema delle pensiline pericolanti e poco sicure dura da anni ma sembra che nessuno se ne interessi e non si riesca a trovare una soluzione. Eppure basterebbe semplicemente sostituire quelle che versano in una situazione di degrado per ridare sicurezza ai tanti che sono costretti ad utilizzarle. Purtroppo anche quando piove o tira vento diventa impossibile trovare riparo sotto le pensiline perché si ha paura che possano venir giù da un momento all’altro. Si spera che l’appello dei cittadini venga ascoltato e le strutture siano rimesse al più presto in sicurezza o sostituite per garantire un riparo tranquillo ai tanti che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi ed hanno diritto a vedere garantita la propria incolumità.