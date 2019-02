Salerno, oggi si vota per il nuovo Consiglio provinciale: urne aperte fino alle ore 20

Quest’oggi, domenica 3 febbraio, si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno. Il Presidente della Provincia Michele Strianese, infatti, ha convocato per questa giornata i comizi per l’elezione del nuovo Consiglio provinciale: le urne sono aperte dalle ore 8 e lo saranno fino alle ore 20.

I sindaci e gli amministratori comunali della Provincia, quindi, sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti presso la sede di via Roma. Sono sette le liste per i sedici posti a disposizione: tra le novità più rilevanti la presenza di Ernesto Sica nella lista della Lega. Presenti, poi, le liste di Fratelli d’Italia e Forza Italia per il centrodestra.

Per quanto riguarda il centrosinistra, novità per la presenza di Campania Libera guidata da Nello Fiore. Il Partito Democratico ha candidato il sindaco di Padula Paolo Imparato, consigliere uscente con delega alla viabilità e in seguito ai trasporti. Confermata, poi, la presenza del consigliere comunale Paky Memoli. Tra le altre liste del centrosinistra troviamo: Partito Socialista, Centro x i territori e Provincia di Tutti.

Le parole del presidente Strianese:

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti i consiglieri uscenti, per il lavoro svolto fino ad oggi con enorme impegno e dedizione. A soli tre mesi dall’inizio del mio mandato di Presidente dell’Ente, posso affermare che è stato veramente prezioso il lavoro che il Consiglio ha svolto sempre al mio fianco. Ringrazio anche tutti i Sindaci che fanno parte dell’Assemblea dei Sindaci. In particolare ho potuto apprezzare il sostegno datomi dai colleghi consiglieri in ogni momento, in pieno spirito di collaborazione.

E voglio anche augurare buon lavoro a chi subentrerà a seguito delle elezioni che si svolgeranno nelle prossime ore. L’attività di governance a cui siamo chiamati ci impone rigore e disponibilità all’ascolto delle esigenze concrete delle nostre comunità, dei nostri territori. I nostri Comuni, le nostre scuole, tutti i nostri cittadini hanno bisogno del nostro sostegno. Sarà importante quindi lavorare in squadra e in stretta sinergia per dare risposte puntuali ed esaustive. Buon lavoro a tutti noi”.