Salerno. Lite nel carcere di Fuorni, un boss di Torre Annunziata taglia l’orecchio ad un altro detenuto

Salerno. Paura per una lite furibonda avvenuta nel carcere di Fuorni tra due detenuti. Un boss di Torre Annunziata, che si trova ristretto nel carcere salernitano, durante una violenta discussione ha colpito un detenuto di Scafati con un oggetto affilato tagliandogli un orecchio, in quello che ha tutte le caratteristiche essere un “regolamento di conti”. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria che hanno evitato il peggio. La vittima dell’aggressione è stata trasportata presso il vicino ospedale per essere sottoposto alle cure necessarie mentre il detenuto di Torre Annunziata si trova in regime di isolamento e sarà a breve trasferito in un altro carcere.