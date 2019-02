Salerno. Lite fra avvocati in Tribunale, uno era della Costa d’ Amalfi E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi di una udienza molto agitata presso la Cittadella giudiziaria di Salerno.

Protagonisti della lite due avvocati, come ha riportato ieri Il Mattino di Napoli Sono dovuti intervenire prima gli agenti addetti alla sicurezza all’aula 306 del secondo piano per calmare uno dei due legali e poi gli agenti per evitare che la situazione degenerasse.