Salerno: licenziati i giornalisti della Città

Purtroppo quello che si paventava da un po’ di tempo è divenuta reale.

A Salerno dopo dieci giorni di sciopero, la redazione è tornata al lavoro per preparare il giornale per l’indomani

I giornalisti, però al loro rientro a lavoro hanno trovato le porte della redazione, chiuse. Sul posto i carabinieri ed il Sindaco, Vincenzo Napoli

Però nel primo pomeriggio la decisione di Edizioni Salernitane conferma il licenziamento di tutto il corpo redazionale ereditato due anni fa dal Gruppo L’Espresso.

Si è disposto anche la sospensione delle pubblicazioni con decorrenza immediata. “Ci hanno informati di tornare al tavolo delle trattative – dichiara Claudio Silvestri, segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania –in tempi strettissimi. Vigileremo affinché questa operazione non sia la premessa per far rinascere, con altra società, la testata”.

Anche la solidarietà del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: “La fuga degli editori de La Città è il peggior epilogo”.