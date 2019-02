Salerno. “La Citta'” a rischio licenziamenti

L’Assemblea dei redattori del quotidiano “la Città”, dopo aver atteso invano una risposta dell’azienda ai plurimi inviti a ritirare la procedura di licenziamento e tornare al tavolo delle trattative, ribadisce tutte le contestazioni già espresse sulla sussistenza dei presupposti per una riduzione di organico e attua da oggi 5 giorni di sciopero. Pertanto da domani, e per cinque giorni, il quotidiano “la Città” non sarà in edicola e il sito internet non sarà aggiornato. L’assemblea dei redattori incontrerà la cittadinanza e la stampa lunedì 4 febbraio alle 10 presso la sala del Gonfalone di Palazzo di Città alla presenza del presidente dell’Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli e del sindacato regionale.

La redazione di Positanonews esprime la propria solidarietà ai colleghi