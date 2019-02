Salerno. Domani arrivano le reliquie di Papa Giovanni Paolo II. Resteranno in città fino a domenica

Salerno. Da domani 6 febbraio e fino alla prossima domenica le reliquie di San Giovanni Paolo II saranno presso la parrocchia di San Leonardo, nel complesso San Vincenzo De Paoli. Un grande appuntamento per i tanti fedeli devoti a Papa Wojtyla. Le reliquie arriveranno in città alle 18.00 di domani. Alle 18.15 è prevista la recita del Santo Rosario meditato con le parole di Papa Giovanni Paolo II. La giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. Da giovedì 7 a sabato 9 febbraio, dalle 9.30 alle 12.00, le reliquie saranno portate nelle case degli ammalati, mentre il pomeriggio saranno esposte in chiesa. L’ultima giornata, quella di domenica, sarà contrassegnata dalla celebrazioni delle Sante Messe e dalle preghiere. In serata le reliquie di San Giovanni Paolo II lasceranno la città di Salerno.