Salerno: Aggressione in un noto locale. Viene chiuso dalla Questura

La Questura di Salerno chiude per 15 giorni un noto locale nel salernitano, in seguito ad un episodio di aggressione ad un giovane avventore da parte degli addetti alla sicurezza, accaduto lo scorso fine settimanama, che ha avuto ampio risalto sui media e sui social per la diffusione di un video sull’accaduto.

In mattinata la notificazione del provvedimento da parte degli gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale.

Le autorità, inoltre, tenuto conto della gravità del comportamento dei tre addetti alla sicurezza della struttura prontamente identificati, stanno procedendo ad ulteriori attività ed accertamenti finalizzati alla revoca dell’iscrizione dei tre nell’apposito elenco tenuto presso la Prefettura relativo agli esercenti dell’attività di addetto alla sicurezza dei pubblici locali.