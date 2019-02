Salerno, aggredito ad Ascoli il direttore di Telecolore Franco Esposito

Il collega e direttore di Telecolore Salerno, Franco Esposito, in occasione della partita Ascoli – Salernitana (gara valida per la 24esima giornata della Serie B) è stato aggredito in maniera verbale in tribuna stampa da un giornalista di Ascoli: l’aggressione è avvenuta con toni abbastanza violenti. Esposito, vittima di questo grave episodio, ha dovuto avvalersi della scorta di steward e forze dell’ordine.

La sezione di Salerno dell’Unione stampa sportiva italiana, presieduta da Antonio Abate, ha stigmatizzato l’accaduto attraverso una nota. “L’Ussi di Salerno condanna nella maniera più assoluta l’episodio e l’atteggiamento avuto dal giornalista marchigiano ed esprime piena ed indiscussa solidarietà al collega Franco Esposito.” Solidarietà al direttore Franco Esposito da parte di tutta la redazione di Positanonews.