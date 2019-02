SALERNITANA: MERCATO DELUDENTE E FUTURO DA DECIFRARE

Croce e delizia di tutti i tifosi, la sessione invernale del calciomercato è diventata un vero incubo per i supporters della Salernitana. Per la società granata c’era poco da fare, a detta del diesse Fabiani. Il tecnico dei granata Angelo Gregucci, invece, aveva chiesto almeno un centrocampista e un attaccante. Alla fine deve fare i conti con una richiesta accolta a metà. La Salernitana chiude il mercato in entrata con quattro acquisti (due terzini sinistri, un centrocampista e un attaccante). Tifosi granata delusi per la campagna di non rafforzamento della Salernitana nel mercato di gennaio. I soli quattro acquisti “Minala”, Memolla, Calaiò e Lopez non consentono – secondo i tifosi – quel salto di qualità che serve alla squadra per raggiungere i play off. Sul web alle ore 20 è montata la rabbia dei supporters granata. C’è chi propone di contestare Lotito e Mezzaroma per gli scarni investimenti, chi invece di disertare l’Arechi. Per l’ennesima volta il presidente Lotito e il diesse Fabiani hanno seminato insoddisfazione in una piazza delusa che a stento stava cercando di sotterrare l’ascia di guerra cementandosi con la squadra per il bene comune. La zona Playoff e il coronamento di un sogno, ossia marciare come una grande fino al termine del campionato. Questo da sempre è stato il pensiero dei tifosi nell’anno del centenario, questo è stato sino ad ora l’obiettivo della squadra. Serviva la classica ciliegina sulla torta, e su questo tutti confidavano, anzi stavolta tutti (o quasi) avrebbero scommesso, il sottoscritto compreso. Dal mercato delle idee alla realtà delle delusioni. La storia si ripete e non cambia. Così non va!! Ci vuole chiarezza. Qualcuno deve una spiegazione a chi giustamente ha voglia di urlare il proprio livore…!! La Salernitana è nobiltà, la Salernitana è fedeltà, la Salernitana è storia di questa città ed è voglia di crescere e migliorarsi sempre. Presidente non tradisca chi vive per questi colori. La sconfitta di questo mercato è pesante troppo pesante da mandare giù. Un progetto ha senso se ha prospettive di crescita, al centro deve esserci la Salernitana: tutto il resto non conta più…

PADOVA – SALERNITANA: le probabili formazioni.

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Lollo, Calvano, Pulzetti, Longhi; Bonazzoli, Mbakogu.

A disposizione: Merelli, Favaro, Cappelletti, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Broh, Mazzocco, Marcandella, Clemenza, Capello, Baraye.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Minala, Pucino; D.Anderson, A. Anderson; Jallow.

A disposizione: Lazzari, Vannucchi, Bernardini, Casasola, Mantovani, Memolla, Schiavi, Di Gennaro, Mazzarani, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich.

Allenatore: Angelo Gregucci Dodici punti di differenza. Ma soprattutto due obiettivi diametralmente opposti. Padova e Salernitana si sfidano nella 22^a giornata di serie B: i padroni di casa sono a quota 15 punti e in ultima posizione, ma la salvezza non è una missione impossibile, almeno per il momento. I campani sono a quota 27 e vogliono puntare alla zona playoff. I tre punti sono d’obbligo per poter fare un sostanziale passo in avanti, ma soprattutto per poter lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti.