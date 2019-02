Salernitana- Cremonese. Il ritorno di Odjer e Djuric. Le probabili formazioni

U.S. Salernitana1919 (3-4-1-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliottì; D. Anderson, Odjer, Di Tacchio, Lopez; A. Anderrson; Djuric, Jallow. all.: Angelo Adamo Gregucci

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Caracciolo, Claiton, Migliore; Boultam, Arini, Soddimo, Strefezza; Strizzolo, Piccolo. All.: Rastelli

Angelo Adamo Gregucci dovrà rinunciare agli infortunati Bernardini, Di Gennaro, Akpa, Perticone ed allo squalificato Casasola. In difesa Pucino sarà confermato a destra nel terzetto completato da Migliorini e Gigliottì. In mediana ci sarà il ritorno di Odjer che mancava sul rettangolo verde dalla trasferta di Venezia. A fare coppia in mezzo al campo con l’ex centrocampista del Catania ci sarà Di Tacchio. D. Anderson e Lopez agiranno sugli esterni. In attacco A. Anderson tornerà titolare alle spalle del tandem composto da Djuric e Jallow.