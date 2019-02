Ronaldo compie gli anni: gli auguri dalla redazione di Positanonews

Cristiano Ronaldo compie 34 anni. Festeggerà a modo suo: allenandosi, alla Continassa, perché il regalo che vuole farsi – e che vuole fare alla Juve – è essere al top della forma per vincere. Sui social, intanto, è partita l’ondata di auguri alla stella bianconera. A festeggiarlo, in primis, è proprio la Juventus che regala al portoghese un video celebrativo da standing ovation: “Gol, giocate da applausi. Questo è Cristiano. Auguri fuoriclasse!”

Noi di Positanonews siamo un gruppo coeso. Non esistono divisioni. Il calcio è solo un sport, un gioco fatto di vittorie, di sconfitte, di pareggi. Un sport, un gioco dove non bisogna offendersi, non esistono i migliori, esiste solamente il gioco. Se pure non si tifa la stessa squadra bisogna essere coesi e rispettarsi. Le sconfitte e le vittorie arrivano per tutti. Siamo un paese democratico per questo è giusto avere una propria fede nel calcio, nella politica, nella religione e nella vita, e questo deve essere rispettato.

Auguri Cristiano dalla redazione di Positanonews!