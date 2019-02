Romina Parisi a Positano

Anteprima Esclusiva Romina Parisi ha voluto trascorrere questo fine settimana in costiera Amalfitana si e soffermata a Positano sulla spiaggia dove ha fatto anche delle foto che ha postato su hinstagram e ha pranzato al ristorante la Cmbusa.

Il mare, il sole, il rumore delle onde…se chiudo gli occhi riesco a staccarmi dalla realtà a dimenticare per pochi secondi quello che sto vivendo… una fuga per ricaricarmi per affrontare l’ultimo scoglio