ROMINA PARISI – UNA DONNA FORTISSIMA

Una stella della televisione non solo campana in costiera per un pò di relax. Un cammino di grandi sacrifici professionali la fanno diventare ben presto, con un lavoro certosino, l’icona del calcio in Tv. Con eleganza e bellezza, stile e professionalità conduce “TIFO AZZURRO”, un programma televisivo in onda su “TELE A” dgt 18 e sul Canale Sky 903 ; ogni venerdì sera alle 21.00 sul calcio napoletano, prodotto da Max Boscia.

Un “parterre” di grandi ospiti e modelle, con la partecipazione di ex calciatori come Giovanni Francini, Nicola Mora, Il direttore Gianni Improta, oggi Club Manager della Juve Stabia, e il mister Rosario Rivellino e giornalisti di spessore sono ben guidati nel dibattito televisivo, moderato da Romina con notevole savoir-faire.Alla partecipazione del programma il nostro contributo professionale. La redazione sportiva con Gigione Maresca sostiene la programmazione in forte crescita anche per la presenza di artisti di qualità.

I nomi sono tanti da ricordare. Tutti in foto immortalati dall’arte preziosa di Gino La Gatta.

