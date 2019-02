Roma. Il nuotatore Manuel Bortuzzo comincia la riabilitazione e rassicura tutti: “Sto meglio, ora inizia il vero allenamento”

Roma. Sono trascorsi 15 giorni da quando il 19enne Manuel Bortuzzo venne ferito da un colpo d’arma da fuoco al di fuori da un pub dove si trovava in compagnia degli amici e della fidanzata. Quel colpo ha lesionato il midollo paralizzando le gambe e rubandogli la sua grande passione sportiva, il nuoto. Manuel sognava le Olimpiadi ed ora si ritrova in un letto di ospedale per cercare di riprendere in mano la sua vita. Dopo 15 giorni il 19enne ha lasciato l’ospedale San Camillo ed è stato trasferito nel centro specializzato nella neuroriabilitazione della Fondazione Santa Lucia, sempre a Roma. Manuel non si arrende ed è deciso ad affrontare questa sfida che desidera vincere con tutto se stesso ed afferma sui social: “Adesso inizia l’allenamento”. In un video Manuel dice con un sorriso sulle labbra: «Sono appena arrivato nel mio nuovo campo di combattimento. Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco». Inoltre rassicura di stare meglio e ringrazia i medici e gli infermieri del San Camillo che lo hanno aiutato non solo fisicamente ma anche moralmente. E saranno sicuramente la sua forza e la sua determinazione ad aiutarlo in questo nuovo percorso che gli auguriamo di affrontare nel migliore dei modi ottenendo i risultati sperati. Forza Manuel.