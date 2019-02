Roccapiemonte Salerno : botti durante funerale, muore cavallo carro funebre

Incredibile episodio in provincia di Salerno e precisamente a Roccapiemonte, nell’agro nocerino sarnese. Un carro funebre, con sei cavalli neri a trainarlo, stava arrivando presso l’abitazione di una donna defunta del posto quando all’improvviso sono stati esplosi alcuni fuochi artificiali di una festa forse di matrimonio non poco distante. Il fragore dei botti ha creato il panico tra i cavalli che hanno iniziato a scalciare. Uno degli animali scivolando sull’asfalto bagnato si e’ accasciato a terra, esanime. Il cavallo e’ stato portato via con un mezzo meccanico e coperto da un telo di colore verde mentre il feretro della defunta e’ stato portato via a spalle dai parenti verso la chiesa di Materdomini. Oltre allo sgomento in paese e lo sdegno da parte di alcune associazioni di animalisti, qualcuno non si è fatto sfuggire l’occasione di giocare i numeri al lotto per l’incredibile evento.

Fonte Telenuova