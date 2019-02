Roberto Fico il presidente della Camera a Piano di Sorrento in relax dopo la bagarre . Un momento di pausa dalla “guerra” politica di Roma a Montecitorio, Fico è stato beccato da due studenti universitari della Penisola Sorrentina , Fico è tornato a Napoli in Campania e ora nella Terra delle Sirene per un pò di tranquillità.

Qui si è preso un caffè con i due studenti, fra cui Guglielmo Orlando, quello più vicino nella foto, figlio dell’ex sindaco di Sant’Agnello Gian Michele Orlando e dell’avvocato Silvia De Angelis “E’ entrato al bar La Siesta come una persona qualsiasi – ha detto Guglielmo Orlando -, si è preso un caffè con altre due persone, poi gli ho chiesto se era veramente lui e ci ha risposto in maniera molto cordiale”

Insomma una pausa dalla tensione parlamentare, ieri mattina infatti ci sono stati Momenti di bagarre alla Camera dove era in corso il dibattito sulla riforma del referendum. La tensione era palpabile ed è sfociata in una clamorosa protesta. Il Pd, come aveva avvertito, ha abbandonato l’Aula dopo che il 5 stelle Giuseppe D’Ambrosio non è stato sanzionato con l’espulsione per essersi rivolto al deputato dem Gennaro Migliore mimando il gesto delle manette.

Nel momento in cui i deputati Pd hanno cominciato ad abbandonare i banchi, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto: “Arrivederci. Mi state salutando”. A quel punto, nell’inquadratura del circuito chiuso entra un fascicolo, che riesce ad arrivare sino allo scranno della presidenza, il più alto, colpendo la segretaria generale Lucia Pagano.

Fico sembra aver superato la bagarre col PD, ma sicuramente per il Movimento Cinque Stelle la preoccupazione maggiore viene da Salvini e la Lega all’interno della loro stessa maggioranza.