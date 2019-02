Ristorante “La Botte” a Minori in Costiera amalfitana cerca staff di cucina . Una delle vere trattorie della tradizione in Costa d’ Amalfi cerca un aiuto cuoco e uno chef in seconda per la stagione 2019.

Sono richieste precedenti esperienze nei diversi ruoli, puntualità, versatilità, propensione al lavoro in team, motivazione e flessibilità.

Si offre contratto con una retribuzione in linea con le competenze.

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature i cui requisiti corrispondano a quelli richiesti.

Curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) a:

ristorantelabotte@outlook.it

