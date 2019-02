Ricomincio da me. Al cinema con Jennifer Lopez che fa parlare di se. Successo dopo Positano

Questa sera siamo stati con Jennifer Lope JLO . Beh più che con lei, con il suo film al cinema teatro Delle Rose di Piano di Sorrento vediamo che ha successo dopo la sua vacanza a Positano questa estate seguita in esclusiva da Positanonews . “Ricomincio da me”, la divertente commedia del regista Peter Segal, lo stesso di “50 volte il primo bacio”, è arrivato nelle sal italiane il 24 gennaio. Ecco la divertente clip che mostra le 5 tappe di una perfetta donna in carriera, con le immagini tratte dal film.

Maya (Jennifer Lopez) ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza sul campo ma con molti titoli di studio…

Per Maya è una sconfitta, almeno fino a quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi per ricominciare da capo.

Ma Jennifer Lopez , che abbiamo visto a Positano in Costiera amalfitana questa estate, fa parlare di se sui media e sui social. Ultimamente per la dieta dei carboidrati, di cui ha fatto a meno per dieci giorni, per un post sensuale su instagram, che ha visto il like del suo ex , ricordiamo che questa estate abbiamo parlato su Positanonews, primo giornale online nativo infraprovinciale della Campania del suo matrimonio a Ravello ( vedi articolo correlato ) , e poi per i muscoli…

Insomma Jennifer sulla soglia dei 50 anni è ancora una bellissima donna , oltre che brava attrice, che sa far parlare di se.. Complimenti JLO