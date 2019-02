Riapre “Le Grottelle”. A Sorrento uno dei migliori agriturismi veri della Campania. Qui dal produttore al consumatore non è solo uno slogan, dalle carni alle verdure , ad un olio di qualità, nel cuore di Via Zatri, il sentiero dei “Gigli”, che porta da Sant’Agata, frazione di Massa Lubrense col quale confina l’agriturismo, a Santa Lucia verso il cuore della Città del Tasso. Pasquale lavoratore instancabile ( nella foto una calamarata con broccoli e salsiccia ) , porta avanti l’attività con la famiglia con grande passione e sacrificio. Per ora lo trovate aperto venerdì , sabato e domenica, ma anche giovedì che è San Valentino. E qui l’amore del buon cibo che si sposa con la natura è il luogo ideale per gli innamorati delle cose belle..