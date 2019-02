Riceviamo e pubblichiamo.

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Minstri, Ufficio Cerimoniale di Stato e Gerardo Capozza Consigliere – Giorgio Napolita Presidente emerito – Nobiltà Italiana – Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Comune di Sanza – Sanità Italiana – Istuzione-Scuola Italiana – Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno – Provincia di Salerno – Ordine dei Medici di Salerno – Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni – P.O. Ospedale Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri – Consiglio Superiore della Magistratura CSM – Corte Costituzionale – Santa Sede – Vaticano – Santa Romana Chiesa – Prefettura della Casa Pontificia – Segreteria dello Stato Vaticano – Nunziatura Apostolica in Italia – Conferenza Episcopale Italiana – Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa – Ordine dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” – Diocesi di Roma Teggiano-Policastro Napoli Aversa Capua Caserta Benevento Avellino Nocera Inferiore-Sarno Amalfi-Cava dei Tirreni Foggia-Bovino Palermo Acireale Perugia Fiesole Novara Nola Potenza Tursi Asti Viterbo Genova Torino Milano Firenze – CISL-CGIL-UIL-FIALS-CISAL-UGL-NURSIND – Arma dei Carabinieri – Polizia di Stato – Esercito Italiano – Guardia di Finanza – Guardia Costiera – Aeronautica Militare – Cittadinanzattiva.

Tutto con gioia indirizzato all’indirizzo del cattolico cristiano praticante di riferimento a Mons. Antonio De Luca attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane in quanto conoscendolo da tempo sia in possesso di requisiti anche per mansioni superiori dal 2008 che da quelle acquisite nel tempo con disposizioni centrali + corsi formativi obbligatori aziendali in veste di Referente del Governo delle Agende,della gestione delle Attività ambulatoriali,delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI partendo dal 2015 coi precedente Direttore Generale-Sanitario-Amministrativo con la dicitura di intestazione dell’Ufficio competente esposta anche a livello di sito centrale aziendale presso il Presidio Ospedaliero dell’ Immacolata di Sapri.

Inoltre sottolineando anche che la competenza acquisita nel tempo e l’ufficio idonei al rispetto dell’Atto Aziendale oltre fruttifero-non di spreco per l’Azienda e la Sanità Italiana.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.