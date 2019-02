Reddito di cittadinanza. Che ci crediate o no, qui trovate le informazioni da sapere

Se non vi saranno novità dell’ultimo momento, o dell’ultima settimana, dal prossimo 6 marzo sarà possibile accedere alla piattaforma online per la richiesta del tanto atteso e tanto discusso Reddito di cittadinanza.

Cosa è il Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di una combinazione fra il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.

La gestione sarà prioritariamente in capo all’INPS, che lavorerà in collaborazione con i Centri per l’impiego e con i Comuni.

Il contributo economico si compone di una integrazione al reddito e, nel caso di famiglie in affitto, di un contributo per i tale costo familiare. La somma complessiva dei due contributi non può superare i 780 euro mensili. Il contributo può essee erogato per un massimo di 18 mesi.

Quali sono i requisiti per richiedere il RdC

Fra i requisiti, alcuni riguardano la situazione economica del nucleo familiare, che deve essere in possesso di:

un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;

un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia

un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per un coefficiente in base al numero di componenti del nucleo

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano:

l’ immediata disponibilità al lavoro

l’ adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi

altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Come richiedere il RdC

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso un apposito sitorealizzato dal Governo, oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito dedicato al Reddito di Cittadinanza.

Fonte: informa-giovani.net

N.B. Le informazioni riportate sono aggiornate al 27 febbraio 2019, per come riportate sul sito del Governo. Eventuali modifiche potrebbero essere apportate nel corso del dibattito parlamentare sul Reddito di cittadinanza attualmente in corso. La Redazione di InformaGiovani non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal cambiamento delle regole di accesso/fruizione del RdC che dovessero essere approvate successivamente.