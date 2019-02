Il Re della Malesia antica per amore:Sultano malese rinuncia alla corona.

Lui 49 anni,lei 25,ex miss Russia.Mhuammed V,aveva fatto ritorno al trono dopo due mesi di assenza,causati da problemi di salute.L’ unione con la sua nuova fiamma,non è mai stata vista di buon occhio dalle autorità della Malesia,e ha giurato quindi,di lasciarla all’istante.I social media però,dopo qualche giorno,hanno rilanciato foto e video,e Muhammed è stato colto così in fragrante.

Quest’ultimo,non avendo nessuna giustificazione,per evitare spiacevoli conseguenze ha preso una decisione:Abdicare per amore.Cio,non era mai accaduto prima. Sarà proprio vero che per Amore si è disposti a rinunciare a qualsiasi cosa ? Da quanto sembra,sì.