Ravello per il vento sfiorata la tragedia a Castiglione, segnale su auto. Ad Atrani crolla albero sulla S.S. 163 chiusa per Amalfi . Dopo i continui aggiornamenti in Penisola Sorrentina, dove a Piano di Sorrento il sindaco ha dato il coprifuoco ai cittadini a causa dei disastri causati per cadute di alberi e tegole dalle auto, a Capri e Ischia con le vie del mare interrotte e danni anche a Napoli ei Campania , anche in Costiera amalfitana si contano i danni, il vento ha tempestato Positano, Praiano e tutta la Costa d’ Amalfi .

A Ravello il segnale ha colpito delle auto e ad Atrani nei pressi della Chiesa della Maddalena è venuto giù un enorme arbusto che ha intralciato il transito veicolare.

Sul posto, nei pressi del punto dove lo scorso anno fu individuato il masso pericolante che tenne chiusa la strada per diversi giorni, ci sono i carabinieri della compagnia di Amalfi e i volontari della protezione civile millenium di Amalfi. La situazione è stata poi prontamente risolta, immediato l’intervento del Comune di Ravello e della protezione civile.