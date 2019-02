Ravello. Un grande successo della Direzione di Villa Rufolo e della Fondazione Ravello: arrivato il bonifico che chiude la partita dei lavori eseguiti nel 2015.

Un altro grande successo per la direzione di Villa Rufolo, che, come ha postato questa mattina sulla pagina Facebook, raggiunge un’altro grande obbiettivo.

Queste le parole del post di ringraziamento sulla pagina social:

Giornata iniziata benissimo, un ulteriore successo della Direzione di Villa Rufolo e della Fondazione Ravello: arrivato il bonifico di € 564.000 che chiude la partita dei lavori eseguiti nel 2015. La Direzione di Villa Rufolo aveva regolarmente pagato tutte le imprese e le maestranze che erano state impegnate nella realizzazione dell’importante progetto di restauro della Villa già al 31 dicembre 2015 per circa 3 milioni di euro; tutto questo è stato possibile grazie alla gestione oculata e parsimoniosa del monumento. Quale risposta migliore ai noti denigratori ?

Gli uffici regionali preposti al controllo della spesa avevano contestato alcune spese ritardando la liquidazione del dovuto per circa 3 anni, ma alla fine è stata dimostrata la integerrima e corretta gestione dei lavori e delle procedure. Ancora una volta IL TEMPO E’ STATO GALANTUOMO!

Grazie a tutta la SQUADRA che ha reso possibile ciò; i risultati non si inventano e non arrivano per caso.