Ravello: Torna la “Via della croce”. Sabato 2 marzo appuntamento con gli organizzatori

Cominciano i preparativi per la “Via della Croce” in costume a Ravello. La celebre Via Crucis in versione recitata ed interpretata da tanti attori ravellesi, in cui viene raccontata e vissuta la passione di Gesù Cristo dalla condanna alla crocifissione, verrà rappresentata il 14 aprile, domenica delle Palme, per le vie della città.

Sabato 2 marzo, alle 18 nella chiesa di Santa Maria del Lacco, come comunica l’associazione Ravello in Scena, ci sarà una riunione/incontro aperto a tutti per organizzare la rappresentazione

Come gli altri anni, tutto il paese sarà coinvolto e tutti avranno un ruolo fondamentale. Per i prossimi 30 giorni tra sarte, tecnici, fabbri, falegnami, scenografi e attori, tanti saranno i cittadini ad impiegare il loro tempo per allestire al meglio la scenografia nel centro di Ravello.

Come gli altri anni, le scene principali saranno il bacio di Giuda, l’arresto e il processo, le menzogne di Pietro, il “me ne lavo le mani” di Pilato, l’incontro con la Madre durante la salita al calvario, il gesto della Veronica, delle pie donne ed infine la Crocifissione. Insomma, tutto verrà interpretato, vissuto e contemplato dagli attori e da tutti colori che verranno a “vedere”, anzi vivere, la passione di Cristo Salvatore in un silenzio particolare che ci sarà nella Città della Musica.

La Via Crucis è uno degli eventi più attesi in Costiera Amalfitana in occasione della Pasqua del Signore. Tante le persone che arrivano da ogni dove per vivere questo speciale appuntamento.