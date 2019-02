Ravello: Sospensione dell’erogazione idrica il 28 febbraio. Ecco dove.

Ravello, Costiera Amalfitana. L’ Ausino Spa comunica che, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione, GIOVEDI 28 FEBBRAIO, dalle ore 9 alle ore 15 circa, si sospenderà l’erogazione idrica alle utenze ubicate nelle seguenti zone:

– Via Monte Brusara;

– Via San Martino;

– Via Casa Pisani;

– Via Nevile Reid;

– Via Lacco;

– Via Muscettola;

– Via Annunziata;

– Via San Giovanni del Toro;

– Via San Francesco;

– Via S.S. Trinità;

– Via Roma;

– Via Bartolomeo da Foggia;

– Tutta la frazione di Sambuco;

– Via Santa Margherita;

– Via Santa Barbara;

– Via De Fusco;

– Via Casa Bianca;

– Via XXV aprile;

– Via Chiunzi;

– Via Santa Chiara;

– Via Boccaccio;

– Via dei Rufolo;

– Piazza Duomo.