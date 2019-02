Ravello, Costiera amalfitana. Si stacca marciapiede dal muretto per il bivio di Scala . Esattamente il marciapiede dal muretto esterno. Sul posto i vigili urbani di Ravello, i vigili del fuoco di Maiori e i volontari della millennium di Amalfi. Immediatamente attivata l’amministrazione Di Martino . Presenti sul posto i consiglieri calce, amato e di palma. Per fortuna c’è solo un restringimento della carreggiata. Ma domani mattina ci saranno ulteriori sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il tratto di marciapiede ovviamente è stato interdetto alla circolazione pedonale e verrà monitorato nelle prossime ore in attesa dell’intervento risolutivo