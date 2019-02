Ravello, rampa Auditorium sbloccata. La risposta con i fatti dell’amministrazione Di Martino

Ravello, Costiera amalfitana . Sbloccati i lavori della Rampa dell’Auditorium Oscar Niemeyer. La bretella di collegamento tra via Boccaccio e Via della Repubblica con il crollo del muretto di contenimento che poi la ditta aggiudicataria dei lavori, la Falco Primo di Napoli , ha ripristinato.

I lavori hanno subito un rallentamento a causa di esposti e denunce anche anonimi che come si sa in costa d’ Amalfi con la burocrazia e la complessità di un’urbanistica vincolata rendono complesse le cose, sopratutto con la Soprintendenza di Salerno che lo scorso aprile stava verificando se vi fossero reperti archeologici medievali, addirittura la base di una torre federiciana, ma anche vari esposti sulla lunghezza della rampa, un’opera che poi è utile per la collettività.

La Regione Campania aveva finanziato l’opera per 1,45 milioni di euro dai fondi Fers Campania 2007/13 grazie al sindaco Salvatore Di Martino, quando era assessore all’ urbanistica con l’amministrazione Imperato . Dal tunnel nuovo si arriva così direttamente alle spalle dell’auditorium “Oscar Niemeyer” per pedonalizzare Via Boccaccio e ridurre i disagi.

Le opposizioni guidate dall’ex sindaco Paolo Wuillemier hanno fatto varie interrogazioni al proposito del fermo dei lavori e sul carteggio con ditta e opposizione . E’ di oggi una prima risposta , con i fatti, da parte dell’amministrazione Di Martino che ha sbloccato i lavori .