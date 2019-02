Ravello: Presto il nuovo corso gratuito di lingua inglese per gli operatori turistici

Il Comune di Ravello organizza il III Corso intensivo gratuito di lingua inglese, rivolto agli operatori turistici, ai dipendenti comunali, ai vigili urbani ed ai carabinieri della stazione di Ravello. Il corso prenderà il via il 2 marzo prossimo presso la sala stampa dell’auditorium oscar niemeyer alle ore 16, con la preselezione con test per l’inquadramento del livello (intermediate o advance). Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro e non oltre le 12 di venerdi 1 marzo. Saranno considerate solo le prime 50 richieste. I corsi saranno tenuti dalla prof.ssa Dorotea Scafuri, docente e referente dell’Università Popolare Scuola Medica Salernitana.

Ecco la Domanda Partecipazione