Ravello e Piano di Sorrento, su Airbnb nelle 10 foto con più like di Instagram

“Un’immagine sbalorditiva mostra la Costiera Amalfitana da una villa arroccata su una scogliera a Sorrento“, questo è quanto scrive il Daily Mail a proposito della classifica rilasciata da Airbnb. Il portale californiano per prenotare alloggi, ha infatti selezionato le 10 immagini più popolari su Instagram, facendo emergere dei posti stupefacenti.

Le foto sono state scattate dagli ospiti degli alloggi e condivise da Airbnb, mostrando paesaggi mozzafiato da tutto il mondo, come il Lago Wakatipu in Nuova Zelanda e il deserto del Mojave in California. Nelle foto panoramiche più apprezzate non poteva mancare l’Italia, con Roma, il Lago di Como e due spettacolari angoli di paradiso scattati a Ravello e a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina.

Dalle foreste pluviali vergini delle Filippine ai fiumi dell’Australia meridionale, passando per le bianche case di Marrakech e i boschi lontano dalla caotica New York, le location nostrane che hanno “acchiappato” più like sono l’Exclusive Villa, con una piscina privata che guarda sul promontorio sorrentino, ottavo con uno scatto da 49952 “Mi Piace”, mentre sul podio c’è Casa Gea a Ravello, seconda con 87429 likes: magnifica è la finestra cinta di piante decorative, che guarda al verde incontaminato che sovrasta la Divina.