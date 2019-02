Ravello: Oggi e domani il forum Pax Mediterranea all’Auditorium Oscar Niemeyer

Oggi, sabato 16 febbraio e domani, domenica 17 febbraio, a Ravello, nell’Auditorium Oscar Niemeyer si terrà il forum Pax Mediterranea.

Tanti saranno gli interventi ed il programma eventi di questo weekend culturale organizzato da Rotary distretto 2100 di Salvatore Iovieno è molto ricco.

Si comincerà a lle 12.30 con l’esposizione della Reliquia del Beato Gerardo Sasso, per poi proseguire con un pranzo ed un ricco programma eventi per questo pomeriggio. Poi, nella giornata di domani, si continuerà con il percorso via mare Maiori – Amalfi, per poi finire con un ricco pranzo.