Ravello. Nuovi imprenditori aprono la Villa La Rondinia di Gore Vidal, location di matrimoni da favola

Ravello, Costiera amalfitana. Apre 13 anni dopo l’acquisto Villa La Rondinia , il resort di Gore Vidal , uno degli scrittori americani più famosi al mondo seguito e intervistato più volte da Positanonews , il primo giornale online del territorio. Proprio a pochi mesi dalla nostra nascita lanciammo la notizia dell’acquisto in anteprima sul web , ora che vi è una nuova cordata di imprenditori che ne ha rilevato la proprietà e che lo farà finalmente riaprire.

Questa residenza , acquistata all’epoca da una cordata nella quale c’erano alcuni imprenditori , dal Molise alla Campania, fra cui i noti imprenditori ed operatori turistici del territorio Tonino Cappiello di Sorrento e il ravellese Pasquale Palumbo, acquistata all’epoca, stando alle fonti media, per 14 milioni di euro, varrebbe oltre 21,1 milioni di dollari , cifra per la quale, secondo fonti di media americani, doveva essere messa in vendita.

Giusto in questi giorni nel febbraio 2006 fu divulgata la notizia dell’acquisto della Rondinaia. La cordata ebbe la meglio su personaggi del calibro di Andrew Roberts, intenzionato, a quanto pare, a trasformare la Rondinaia in una suggestiva sala d’incisioni, e Brad Pitt, ma anche un società inglese di alberghi, mentre pochi anni prima ci aveva provato Antonio Bassolino Governatore della Regione Campania ad acquistarla dalla società svizzera Copycustodia che ne deteneva la proprietà per Gore Vidal.

Un gioiello di 465 metri quadrati, con cinque camere super lusso, dopo attenti e lunghi lavori di riqualificazione, sotto l’occhio attento della Soprintendenza di Salerno , che affacciano, arroccate su una rupe come un nido d’acquila, sulla Costa d’ Amalfi , rappresentano una delle offerte turistiche più esclusive d’ Italia. Un prestigio eccezionale per la Città della Musica che già è una delle mete più attrattive del globo.

Si sa poco sul museo di Gore Vidal di cui si parlava sempre, ma anche sulla data esatta di apertura di cui si parla nella Città della Musica, visto che la Villa La Rondinaia non appare sui vari siti web più accorsati nel cambo del booking online e neanche su tripadvisor.

Ma i segnali ci sono, a parte il chiacchiericcio di Piazza Vescovado, qualche post che spunta sui social network, tipo facebook ed instagram, e shooting fotografici come quello della Souza. Per cui , in effetti questa società ha già aperto la splendida struttura facendo un’opera meritoria per il territorio.

Il trend è quello del turismo di altissimo livello, anche da decine di migliaia di euro a notte nel complesso, come avviene in certe realtà di Positano e Capri.

La Rondinaia è la villa di Ravello appartenuta allo scrittore Gore Vidal che si erge a picco sul mare in costiera Amalfitana, è in vendita. Vidal (1925-2012) vide per la prima volta la tenuta di 6.5 acri nel 1948 in compagnia dell’amico Tennessee Williams. Comprò la proprietà nel 1972 e ne fece la sua casa principale a partire dal 1993, dove visse con il suo compagno di una vita Howard Austen

Vidal ospitò regolarmente amici famosi tra cui Greta Garbo, Lauren Bacall, Paul Newman, Susan Sarandon, Mick Jagger, Andy Warhol e anche Hillary Clinton. Nel 2004, un anno dopo la morte di Austen, per Vidal divenne impossibile muoversi su e giù per i quattro piani della villa e la vendette ad un albergatore locale a 18 milioni di dollari per tornare definitivamente a Los Angeles

Una delle ospiti più assidue della Rondinaia è stata la principessa Margaret e l’attrice Susan Sarandon, “Gore amava le persone che sapevano divertirsi. Era il 1985 e io non mi sarei mai aspettata di rimanere incinta dal padre di Eva (il regista e scrittore italiano Franco Amurri, ndr). Fu come un miracolo, feci il test di gravidanza alla Rondinaia e Gore fu il primo a saperlo. ‘Probabilmente sei rimasta incinta nella piscina’, mi disse”.

La Rondinaia fu progettata con una pianta romana classica, con volte a botte, camini in pietra calcarea scolpita e pavimenti in piastrelle riccamente colorate. Costruito intorno al 1930 per un ricco banchiere inglese, la villa è dotata di finestre ad arco che incorniciano perfettamente la vista sul mare sottostante alla costiera Amalfitana con spazi sia interni che esterni per accogliere gli ospiti, sei camere da letto e sette bagni dislocati su quattro livelli per quasi mille metri quadrati di superficie. Sentieri ombreggiati si snodano tra i limoneti e gli uliveti del parco, pergolati d’uva e ampi giardini. C’è anche una piscina con spogliatoio e una sauna che Vidal fece costruire negli anni ’80.

Ma cosa si farà a La Rondinaia? A giudicare dalle foto sui social network, tipo quella di Alane Souza vestita da sposa sulla pagina Facebook , anche matrimoni da favola e location per shoot fotografici di moda e film.