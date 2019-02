Ravello: Di Martino convoca nuovamente gli operatori turistici a Villa Rufolo. Invitati Felicori e Guerra

Il primo cittadino di Ravello, in Costiera Amalfitana, Salvatore Di Martino, dopo l’affollato incontro del 18 gennaio scorso, convoca nuovamente gli operatori del comparto turistico cittadino per una nuova riunione fissata per venerdì 22 febbraio nell’auditorium di Villa Rufolo, alla quale sono invitati il Commissario Mauro Felicori e il Segretario Generale Ermanno Guerra della Fondazione Ravello.

L’aggiornamento fu concordato già al primo incontro per verificare lo stato d’avanzamento del lavoro di Felicori sull’iter per l’affidamento di Villa Rufolo, Villa Episcopio e dell’Auditorium Niemeyer alla Fondazione Ravello, ma anche per poter approfondire il tema del futuro turistico a Ravello “che deve ripartire proprio dalla gestione dei tre beni e dal progetto di valorizzazione che si intende portare avanti, in modo da avviare il processo di destagionalizzazione da tutti invocato” come aggiunge il sindaco Di Martino nell’invito inviato agli operatori.

Inoltre Felicori e Guerra aggiorneranno gli operatori e l’amministrazione sullo stato delle attività della Fondazione durante il primo mese di presenza a Ravello.