Ravello luogo dello Spirito da a Parigi per scrivere di Filosofia

Barbara Zuli filosofa francese di alti spessori in questi giorni in vacanza a Ravello e intervistata in anteprima esclusiva da Positanonews ha dichiarato ai microfoni di Positanonews che scriverà una tesi filosofica in questo luogo dello spirito, bellissimo angolo della costiera amalfitana e invita tanti turisti a visitare anche Ravello d’inverso e ha anche detto che la sua tesi la ispirerà a tutti i lettori di Positanonews.