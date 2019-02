Ravello la “potatura” acrobatica del Pino più panoramico della Costa d’ Amalfi. Una bellezza che diventa virale

Ravello la “potatura” acrobatica del Pino più panoramico della Costa d’ Amalfi . Il Pino della Chiesa dell’Annunziata visto da ogni dove dal belvedere di Villa Rufolo. Una delle cartoline più belle della Costiera amalfitana oggetto di un esemplare potatura “acrobatica” come la ha definita in anteprima l’amico di Positanonews Nicola Mansi. La foto diventata virale è stata postata ieri anche sul profilo instagram di Positanonews , quindi come testata giornalista sui social network, anche sulla pagina facebook , prima di chiunque altro.. . Ancora una volta la bellezza diventa virale e si dovrebbe solo tacere di fronte ad essa. Ecco qui il post di ieri mattina

