Ravello, Costiera amalfitana . Principio di incendio nella proprietà della Villa La Rondinaia , la residenza che è stata di Gore Vidal, ora acquistata da una cordata di imprenditori della Campania, fra Salerno e Napoli, che dopo oltre dieci anni stava per riaprire, ben visibile dalla piazzetta San Cosma.

L’incendio, che ha toccato solo il terreno a distanza della struttura, è visibile dalla costa d’ Amalfi ed è divampato dopo le 22 di sera . Il sindaco ha immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco di Maiori che si stanno recando sul posto per domare le fiamme. Il primo cittadino Salvatore Di Martino si è attivato personalmente, inoltre, ha avvertito telefonicamente la famiglia Buonocore per invitarli a lasciare la propria abitazione, che si trova proprio prossimità del rogo.

Dalle prime notizie l’incendio è partito dal bosco ma lì non ci sono manufatti che giustificano un incendio “naturale”. La Villa non è stata, per fortuna, toccata minimamente dall’incendio che da lontano sembra essere più esteso. C’è molto vento e potrebbe essere stata anche una sigaretta accesa portata dal vento su legna e foglie secche

Dopo la mezzanotte i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile hanno poi spento le fiamme