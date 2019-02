Ravello, incontro con gli imprenditori: la carica del sindaco Di Martino. “Riprendiamoci la nostra storia” -VIDEO

Il grande rilievo sul territorio che ha avuto l’incontro con gli imprenditori di Ravello, presso l’Auditorium di Villa Rufolo, è dovuto per gran parte ad un intervento del sindaco Salvatore Di Martino, il quale ha cercato quasi veementemente di dare la carica per affrontare e risolvere una volta per tutte, in modo intelligente e programmato, il problema destagionalizzazione. Il primo cittadino della città della Musica ha, da tanto tempo, ormai, preso a cuore una questione che tiene banco difatti in tutti i territori della Divina e della Penisola Sorrentina.

“La mia idea va oltre quella dei confini di Ravello – ha dichiarato Di Martino durante l’incontro – E’ probabile che la Fondazione debba svolgere un ruolo importante anche per la Costa d’Amalfi. Le vedute che le diverse amministrazioni del territorio hanno dovrebbero trovare un punto di incontro: ci vorrebbe maggiore coordinazione.

In conferenza dei sindaci ho chiesto ai miei colleghi se si rendessero conto che non c’è più una personalità, un personaggio nel campo scientifico, pittorico, musicale, artistico in generale in Costa d’Amalfi. Non c’è più nessuno. Questo la dice lunga sul turismo.

Riprenderci la nostra storia è sacrosanto. Le ragioni per le quali ho chiesto il commissariamento sono tutte legate all’interesse della comunità: in qualche modo mi sono messo da parte per il bene della comunità”.

Questo era il messaggio che il sindaco Di Martino aveva inviato agli operatori turistici per invitarli all’evento: “Nel corso dell’affollato incontro tenutosi il 18 gennaio scorso concordammo un aggiornamento a breve per verificare lo stato di avanzamento del lavoro del commissario Mauro Felicori sull’iter per l’affidamento dei tre beni (Villa Rufolo, Villa Episcopio e Auditorium Niemeyer) alla Fondazione Ravello, ma anche per poter approfondire il tema del futuro turistico di Ravello, che deve ripartire proprio dalla gestione dei tre beni e dal progetto di valorizzazione che si intende portare avanti, in modo da avviare il processo di destagionalizzazione da tutti invocato.”.

All’incontro nell’auditorium di Villa Rufolo è presente anche il commissario straordinario della Fondazione Ravello Mauro Felicori, il segretario generale Ermanno Guerra e tantissimi degli imprenditori delle strutture turistiche del paese.