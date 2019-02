Ravello. Imperato “Esperienza con grandi momenti quella con Don Angelo Mansi”

Ravello, Costiera amalfitana. Merita di esser pubblicato il commento dell’avvocato Paolo Imperato ex sindaco di Ravello sull’anno di sacerdozio di Don Angelo Mansi pubblicato da Positanonews

“Leggo con favore il riscontro di stampa che ha riguardato il momento di intima gioia e di autentica festa, che la comunità di Ravello ha vissuto in occasione del primo anniversario di sacerdozio dell’ amato Don Angelo. Piccola, ma doverosa notazione a margine: non condivido per nulla il giudizio dell’articolista sul presunto anno “non eccezionale” del suo ministero ravellese. È stata per contro un’ esperienza segnata da tre grandi momenti che hanno reso evidente agli occhi di tutti l’impegno e lo zelo del nuovo Pastore:

– straordinaria accoglienza delle sacre Spoglie di Santa Trofimena

– esaltazione della Solennità patronale

-Millenario della Chiesa di San Giovanni del Toro. Questo sia ben chiaro per solo amore di verità! Quanto alla restante parte del monito alto e severo dell’omelia di stasera valga il pensiero di un grande Pastore della Chiesa italiana, troppo prematuramente scomparso: il sacerdote vero è colui che sulle parole di Isaia non sa tacere per amore del suo popolo.

Un rinnovato augurio al nostro parroco di perseveranza della missione apostolica e di tenacia della testimonianza evangelica, con la consapevolezza di poter contare sul pieno e disinteressato sostegno dei fraterni amici di ieri e dei fieri corresponsabili di oggi.”